(ANSA) – TORINO, 19 SET – “È fondamentale avere la massima chiarezza su chi finanzia l’evento e come. Se si vuole portare avanti l’ipotesi di Olimpiadi senza fondi statali ma sostenute da Regioni e privati si chiarisca prima chi mette quanto, altrimenti è da irresponsabili andare avanti, non si prendono impegni a scatola chiusa. Torino non c’è perché la proposta manca completamente di chiarezza”. Così, all’ANSA la sindaca di Torino Chiara Appendino sulla proposta di Veneto e Lombardia di andare avanti anche senza il sostegno del Governo.