ROMA. – Poche gare davanti, tanti i punti di vantaggio di Marc Márquez, ma il mondiale MotoGp è ancora vivo e lo spagnolo campione del mondo non può abbassare la guardia nelle sei gare a venire. Domenica si corre in terra iberica, ad Aragon, e tra i candidati per il podio si propone tra i primi Valentino Rossi.

“Voglio il podio”, dice il Dottore, terzo in classifica piloti anche se a 70 punti da Márquez. La sua speranza è sfruttare i dati raccolti in un recente test per migliorare le prestazioni della Yamaha, che da troppe gare non riesce a portare i due piloti sul palco delle premiazioni.

“Un altro intenso gran premio ci sta aspettando – ha detto Rossi in vista della prossima prova -. Il circuito di Aragon non è uno dei nostri preferiti, ma faremo tutto il possibile e come sempre cercheremo di dare il nostro meglio. Abbiamo appena fatto un test – le parole di Rossi al sito della Yamaha – e useremo tutti i dati disponibili per migliorare le nostre prestazioni durante il fine settimana. Vogliamo lottare per il podio, e sarà importante lavorare bene sin dal primo giorno per raggiungere questo risultato”.

E’ ancora più motivato il suo compagno di squadra, Maverick Vinales, che oltre a correre ‘in casa’ apprezza molto il Motorland Aragon. “Possiamo essere molto veloci, il disegno del circuito mi piace molto – ha dichiarato lo spagnolo – ma sarà importante trovare il set-up migliore per la nostra moto. L’anno scorso abbiamo avuto problemi di gomme e mancato così il podio, questa volta non deve succedere”.

Non un podio, ma un’altra vittoria è invece l’obiettivo di Andrea Dovizioso e in generale del team Ducati, per allungare la striscia positiva e cercare di allontanare il più possibile l’annunciato trionfo di Márquez. Lo spagnolo può permettersi di controllare, ma il suo innato agonismo ed una Honda sempre veloce lasciano prevedere ben altro atteggiamento da parte sua.