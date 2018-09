(ANSA) – ROMA, 19 SET – “Un altro intenso gran premio ci sta aspettando. Il circuito di Aragon non è uno dei nostri preferiti, ma faremo tutto il possibile e come sempre cercheremo di fare del nostro meglio”: parola di Valentino Rossi che in vista del gran premio di Aragon non nasconde le sue ambizioni e dice chiaramente di puntare al podio. “Recentemente abbiamo fatto un test – le parole di Rossi al sito della Yamaha – e useremo tutti i dati disponibili per migliorare le nostre prestazioni durante il fine settimana. Vogliamo lottare per il podio, e sarà importante lavorare bene sin dal primo giorno, perché vogliamo essere di nuovo sul podio”.