(ANSA) – ROMA, 19 SET – Palestra Musia è il nuovo progetto ideato per lo spazio artistico e culturale creato da Ovidio Jacorossi a Roma. La “palestra” e la “creatività” sono i due capisaldi che caratterizzano l’iniziativa: il richiamo allo slancio, allo sforzo per misurarsi con il proprio senso del limite, alla palestra come cura di sé, in tutti i sensi. Il primo personaggio ad entrare nella Palestra Musia giovedì 27 settembre sarà Luca Pancalli, Presidente del CIP. Prima giovane promessa “normodotata” del pentathlon moderno, poi campione nel nuoto paralimpico, fino ad avviarsi alla carriera da dirigente nei vari organismi sportivi legati alla disabilità. Dialogherà con lui il giornalista sportivo Giacomo Crosa, sul tema “Sport paralimpico: espressione di creatività e bellezza, sintesi dei valori umani”. “Siamo orgogliosi di iniziare questo ciclo di incontri proprio con Luca Pancalli – sottolinea il patron di Musia Ovidio Jacorossi – Rialzarsi dopo un evento che trasforma la vita nel pieno del vigore e della crescita”