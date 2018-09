(ANSA) – ISTANBUL, 19 SET – L’accordo raggiunto con la Russia su Idlib è “un passo verso la pace” in Siria. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, commentando l’intesa siglata lunedì a Sochi con il leader russo, Vladimir Putin. “I ministri della Difesa di entrambi i Paesi hanno firmato un documento. Lo scopo è fermare lo spargimento di sangue a Idlib. L’accordo firmato prevede 12 articoli ed è un passo verso la pace al di là del nostro confine”, ha sostenuto Erdogan in un discorso ad Ankara in occasione della giornata dedicata ai veterani di guerra.