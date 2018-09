CARACAS – Oggi, alle 16:30, nella bolgia dello stadio Olímpico, il Caracas ospiterà i brasiliani dell’Atlético Paranaense, in una gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa Sudamericana.

I rojos del Ávila stanno vivendo un momento da favola nella Primera División con una scia di 5 risultati utili consecutivi, 4 di queste sono vittorie.

I capitolini sono arrivati a questa fase dopo aver superato nel primo turno i cileni dell’Everton.

La squadra della Cota 905 ha vinto 2-1 a Viña del Mar ed é stata battuta 0-1 sul campo di Cabudare. La formazione allenata da Noel Sanvicente si é qualificata alla fase sucessiva grazie ai gol segnati in trasferta.

Nei sedicesimi, il Caracas ha avuto la meglio sui peruviani dello Sport Huancayo (globale di 6-3). Nella gara d’andata disputata nello stadio Metropolitano i capitolini hanno vinto per 2-0, nel ritorno si sono imposti per 3-4 grazie a una tripletta di Diomar Díaz e un gol dell’italo-venezuelano Fernando Aristiguieta De Luca.

Dal canto suo, l’Atlético Paranaense ha perso 3 delle ultime 4 gare disputate. Nell’ultimo turno di campionato ha battuto per 3-1 il Fluminense.

La formazione brasiliana é arrivata agli ottavi della Coppa Sudamericana dopo aver battuto nel primo turno gli argentini del Newell’s Old Boys (globale 4-2) e poi il Peñarol (6-1).

Il Caracas riabbraccerà nuevamente il suo pubblico nella splendida cornice dello staio Olímpico della UCV. Questo lo sà molto bene Noel Sanvicente: “Tornare all’Olímpico é sentirsi comodo. Ti dà una sensazione d’identità, di sicurezza e fiducia”.

Ma se guardiamo i precedenti, non fanno sperare bene alla formzione che vive alle falde dell’Ávila: nessuna squadra venezuelana ha eliminato una brasiliana in Coppa Libertadores o in Coppa Sudamericana. Ci sono 38 precedenti con un bilancio di 8 vittorie creole e 39 brasiliane.

L’ultima squadra della Primera División che ha battuto una brasiliana é stato il Deportivo Táchira, nel 2005, quando superò per 1-0 il Santo André grazie ad un gol di Wilfredo González.

La vincente del doppio confronto Caracas – Atlético Paraense se la vedrà con una tra Bahía e Botafogo. Per il macth di stasera la Conmebol ha designato l’arbitro colombiano Andrés Rojas.

Probabili Formazioni

Caracas FC: Eduardo Herrera; Eduardo Fereira, Juan David Muriel, Facundo Moreira, Rubert Quijada; Daniel Linárez, Ricardo Martins, Leonardo Flores, Robert Hernández; Jesús Arrieta, Néstor Canelón. DT: Noel Sanvicente.

Atlético Paranaense: Santos; Jonathan, Thiago Heleno , Léo Pereira, Renan Lodi; Lucho González, Guilherme o Wellington, Nikao, Raphael Veiga; Pablo y Rony. DT: Tiago Nunes.

(di Fioravante De Simone)