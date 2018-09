(ANSA) – SALISBURGO, 19 SET – “Basta al gioco delle colpe sull’immigrazione, non possiamo più essere divisi tra coloro che vogliono risolvere i problemi e coloro che vogliono usarli per un guadagno politico”. Lo ha twittato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Bisogna affrontare il tema dell’immigrazione “senza retorica” e puntare a risolverlo “cooperando tra i diversi paesi”, ha detto ancora Tusk da Salisburgo, dove stasera si riuniranno i leader europei proprio per affrontare il tema dell’immigrazione.