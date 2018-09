(ANSA) – GENOVA, 19 SET – Un marocchino di 31 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e rapina. I militari della compagnia di Arenzano lo hanno identificato in seguito alla denuncia di una ragazza genovese, che ha riferito di essere stata aggredita e violentata sul lungomare di Pegli all’alba di lunedì scorso. I due si erano conosciuti in un locale della zona. Dopo la violenza, l’uomo, B.M. le sue iniziali, irregolare sul territorio nazionale, le ha rubata il telefono cellulare e il denaro in contanti che aveva con sé. Dopo l’arresto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Genova Marassi. (ANSA).