(ANSA) – ROMA, 19 SET – “Abbiamo depositato oggi in Commissione Lavoro alla Camera la proposta di legge per tagliare finalmente le pensioni d’oro. La Commissione comincerà l’esame della legge la prossima settimana. Andremo a ricalcolare secondo il metodo contributivo tutti gli assegni superiori ai 4.500 euro al mese”. Così in una nota Maria Pallini, capogruppo M5S in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.