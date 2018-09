(ANSA) – ROMA, 19 SET – Il premier Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi i capigruppo M5S Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli. Lo annuncia lo stesso Conte in un post su Instagram, nel quale spiega che nell’incontro “abbiamo ragionato della necessità che la riforma del reddito di cittadinanza, che sarà inserita nella manovra, abbia un impatto significativo sul piano sociale, in modo da alleviare la condizione di tutti coloro che vivono in povertà assoluta”.