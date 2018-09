(ANSA) – ROMA, 19 SET – “Non mi risulta esista alcun progetto di documento contro il ministro Tria: ciò non toglie l’esistenza di una significativa apprensione nel gruppo parlamentare per come si sta indirizzando il dibattito sulla manovra”. Lo dice il capogruppo M5s alla Camera, Francesco D’Uva, a proposito del malessere per l’esiguità di risorse che il Tesoro sarebbe disposto a mettere in campo per finanziare misure come il reddito di cittadinanza.