(ANSA) – BOLZANO, 19 SET – L’Austria domina la campagna elettorale per le provinciali in Alto Adige, che si svolgeranno domenica 21 ottobre, non solo per le polemiche per il doppio passaporto. La scorsa settimana il cancelliere e leader dei popolari Sebastian Kurz ha infatti aperto a Bolzano la campagna elettorale della Svp. Venerdì 21 settembre sono invece attesi, nel capoluogo altoatesino, il ministro delle infrastrutture e trasporti e candidato Fpö alle scorse presidenziali Nobert Hofer, e l’eurodeputato e falco degli ultranazionalisti austriaci Harald Vilimsky. Il 15 ottobre sarà invece la volta del segretario della Fpö Heinz-Christian Strache.