(ANSA) – ROMA, 19 SET – Un altro tassello si aggiunge al puzzle dei ricorsi e controricorsi in merito ai campionati di Serie B e C. Con nuovi provvedimenti, il Tar del Lazio ha disposto la revoca del decreto con il quale lo stesso Tribunale – identica sezione, ma con presidente diverso – aveva accolto sabato scorso il ricorso per il riesame delle posizioni di Pro Vercelli e Ternana. Sono state accolte le istanze di revoca presentate dalla Figc e dalla Lega B e tornano esecutivi i provvedimenti presi l’11 settembre dal Collegio di Garanzia del Coni, che aveva dichiarato “inammissibili” i ricorsi sul format della B. In questo modo, le nuove udienze fissate dal presidente del Collegio per venerdì e lunedì non avrebbero più motivo di celebrarsi. I motivi che hanno indotto la revoca sono il prevalente interesse pubblico al regolare svolgimento dei campionati, così come calendarizzato dalle leghe prof., e la decadenza dei motivi di urgenza vista l’udienza fissata dal Tar per il 26 settembre.