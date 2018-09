(ANSA) – ROMA, 19 SET – “Chiara Appendino non ha alcuna responsabilità sulla mancata candidatura olimpica di Milano, Cortina e Torino. Questa, infatti, è tutta da addebitare all’arroganza e alla irresponsabilità del sindaco di Milano. Come ribadito dal vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio e dal sottosegretario Simone Valente se Milano e Cortina vogliono farle dovranno trovare da sole le risorse”. Lo Stato non può metterci soldi”. Lo affermano in una nota i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato. “Chiara Appendino – sottolineano ancora D’Uva e Patuanelli – non ha alcuna responsabilità sulla mancata candidatura olimpica di Milano, Cortina e Torino. Questa, infatti, è tutta da addebitare all’arroganza e alla irresponsabilità del sindaco di Milano. Torino, come è noto, aveva avanzato la proposta migliore dal punto di vista della sostenibilità economica, ambientale e dell’innovazione, ma di fronte ad altre due candidature si era messa a disposizione per concorrere in squadra”.