(ANSA) – PIACENZA, 19 SET – Diciotto archiviazioni, mentre ad altri 32 dipendenti del Comune di Piacenza la procura sta per inviare l’avviso di fine indagini, atto che di solito precede la richiesta di a giudizio. E’ vicina all’esito l’inchiesta sull’assenteismo che, a giugno 2017, aveva coinvolto 50 dipendenti comunali, per 40 dei quali erano scattate misure cautelari. Per tutti le accuse sono truffa, falso e per alcuni peculato, per aver usato mezzi del Comune per attività personali. Finora i licenziati sono una decina, con nove ricorsi al giudice del lavoro. Intanto il gip Luca Milani ha accolto le 18 richieste di archiviazione del pm Antonio Colonna. Grazie a telecamere nascoste e pedinamenti, Polizia municipale e Guardia di finanza avevano scoperto i dipendenti che andavano in palestra oppure a bere il caffè prolungando la sosta al bar, o a fare la spesa durante l’orario di lavoro. Uno di loro è stato filmato durante incontri con prostitute ed è accusato anche di violenza sessuale su minori. (ANSA).