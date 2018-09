(ANSA) – WASHINGTON, 19 SET – Donald Trump e’ sbarcato in North Carolina per visitare alcune delle zone colpite dall’uragano Florence e incontrare le autorità locali. Questa volta pero’ senza Melania, che in occasione di un uragani precedente aveva suscitato polemiche per il suo look non in sintonia con la situazione, in particolare per i tacchi a spillo. Il presidente volerà anche nella vicina South Carolina, il secondo stato più colpito da Florence. Il capo della protezione civile. Brock Long, ha spiegato che, anche se le piogge torrenziali sono finite, l’emergenza rimane, a causa delle alluvioni.