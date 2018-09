(ANSA) – LONDRA, 19 SET – Sale ad almeno due morti il bilancio della tempesta Ali, abbattutasi oggi con bufere di vento fino a 160 chilometri all’ora in Irlanda, nonché sulle coste a ovest e nel nord del Regno Unito. Dopo la notizia di una donna rimasta uccisa della furia degli elementi quando il suo caravan è precipitato in un burrone a Claddaghduff, nella contea irlandese di Galway, nel pomeriggio si è appreso di una seconda tragedia: vittima in questo caso un uomo, investito da una frana in Irlanda del Nord. Un’altra donna versa invece in gravi condizioni nel Cheshire, Inghilterra, dopo essere stata travolta da un albero abbattuto dalle raffiche. Il Met, l’ufficio meteorologico nazionale, ha intanto prorogato l’allerta di colore arancione – la seconda più grave – in vigore da stamane in tutta l’Irlanda, in parte della Scozia e dell’Inghilterra del nord. Mentre la Bbc riferisce di migliaia di case rimaste senza corrente elettrica e di disagi nei trasporti, con camion rovesciati sulle strade e imbarcazioni alla deriva.