(ANSA) – NEW YORK, 19 SET – Los Angeles è pronta a mettere al bando le pellicce, e si prepara a diventare la più grande città degli Stati Uniti a impedire la vendita di vestiti e accessori in pelo. Una norma simile è già stata approvata nei mesi scorsi a San Francisco e in altre due piccole città della California, West Hollywood e Berkeley. Il consiglio comunale di LA ha votato all’unanimità per il divieto, indirizzando il procuratore distrettuale a redigere un’ordinanza per proibire la produzione e vendita di nuovi prodotti di pellicceria, ossia capi di abbigliamento o accessori fabbricati interamente o in parte in pelliccia. Mentre sono ammessi i prodotti usati, e i prodotti realizzati in pelle. Il procuratore dovrebbe presentare il testo entro un mese, poi servirà una nuova approvazione dal consiglio comunale, e il divieto entrerebbe in vigore dopo due anni dalla firma.