(ANSA) – ROMA, 19 SET – Tris azzurro nella seconda giornata di gara agli Europei di scherma paralimpica Terni2018. Dopo le due medaglie conquistate nella giornata d’esordio, dalle pedane sono giunti l’oro di Beatrice “Bebe” Vio nel fioretto femminile, categoria B, l’argento di Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria A ed il bronzo di Edoardo Giordan nella sciabola, categoria B. Dopo Strasburgo2014 e Casale Monferrato2016, Vio inanella il terzo successo continentale di fila. La finale contro la russa Irina Mishurova è stata a senso unico, con la paralimpionica azzurra che ha siglato un 15-1. “Una gran bella emozione perchè gareggiare in casa è tutta un’altra storia – ha dichiarato l’azzurra -. Sto provando nuove cose dal punto di vista tecnico e sono contenta. Ho faticato in semifinale contro la bielorussa, poi in finale mi sono gasata anche grazie al pubblico. Ma adesso si pensa alla gara a squadre!”. Entusiasta il presidente del Cip, Luca Pancalli: Non abbiamo piu’ parole per descrivere questa straordinaria atleta. Immensa!!”.