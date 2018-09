(ANSA) – ROMA, 19 SET – La Juventus comincia con una vittoria il cammino in Champions League. I bianconeri si sono imposti per 2-0 al Mestalla contro il Valencia, grazie a una doppietta – entrambi i gol su rigore – di Pjanic, davvero infallibile. La Juve ha giocato dal 29′ del primo senza Cristiano Ronaldo, che ha rimediato la prima espulsione in carriera nella Champions per una manata a un avversario.