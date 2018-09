(ANSA) – ROMA, 19 SET – “Non so cosa abbia visto l’arbitro: era un contrasto di gioco, Cristiano si voleva liberare.. E purtroppo l’arbitro ha visto male. Ma non dobbiamo cadere in queste situazioni”. Così Leonardo Bonucci commenta a Sky la prima espulsione di Cristiano Ronaldo nella sua carriera in Champions. “E’ stata durissima giocare in 10 per un’ora, ma stasera abbiamo mostrato di essere davvero squadra”, ha aggiunto il difensore, commentando la vittoria per 2-0 sul Valencia.