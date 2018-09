(ANSA) – ROMA, 19 SET – “Non era facile, perché loro palleggiano e mettono in difficoltà chiunque. Peraltro difendono benissimo. Qualcosa di più ho visto, potevamo essere più precisi in attacco e in fase conclusiva, loro sono fortissimi, ma noi siamo più forti di quanto stiamo facendo vedere adesso. Altre volte queste partite le abbiamo perse con punteggi molto più pesanti”. Così Daniele De Rossi, capitano della Roma, a Sky Sport, dopo la sconfitta subita sul campo del Real Madrid.