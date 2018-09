(ANSA) – WASHINGTON, 19 SET – L’uomo che in una cittadina del Wisconsin ha aperto il fuoco in un ufficio ferendo alcune persone è morto dopo il ricovero in ospedale. Lo riportano i media sottolineando come siano ancora sconosciute le cause della sparatoria, nella quale erano rimaste ferite quattro persone, tra cui l’uomo che ha sparato.