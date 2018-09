WASHINGTON. – Missione compiuta. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in, con la sua storica visita a Pyongyang, aveva il compito di rilanciare i negoziati con la Corea del Nord e di preparare il terreno per la ripresa del dialogo tra Washington e Pyongyang. Un dialogo che, nonostante le reciproche effusioni tra Donald Trump e Kim Jong-un, stava vivendo un momento di stallo.

Ora, dopo due giorni di vertice ai massimi livelli tra le due Coree, si intravedono i primi passi concreti del regime di Kim, che ha anche accettato di presentare con la Corea del Sud una candidatura comune per i Giochi Olimpici del 2032. Una decisione simbolica per accelerare sulla strada del completo disgelo tra le due Coree.

Così il presidente americano esulta, nonostante qualcuno dei suoi lo esorti a mantenersi cauto. E nonostante gli impegni enunciati nella dichiarazione finale del vertice Moon-Kim siano tutti da verificare. Del resto il monito lanciato giorni fa dall’Onu davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve mettere tutti in guardia sulle reali volontà di Pyongyang.

Però per la prima volta insieme a Moon il leader nordcoreano fa mettere nero su bianco di essere disposto chiudere in maniera permanente il sito missilistico di Tongchang-ri, da cui sono partiti i razzi che hanno messo paura all’America, e di fare lo stesso col sito nucleare di Yongbyon, quello usato per arricchire l’uranio, in cambio di azioni da parte degli Stati Uniti che dimostrino “reciprocità”.

Un aspetto quest’ultimo ancora caratterizzato da una certa vaghezza, che si somma alla totale mancanza di date certe. Ma Kim avrebbe comunque aperto alle ispezioni della comunità internazionale e si è detto pronto a incamminarsi sulla strada della denuclearizzazione, “per una penisola coreana libera da armi nucleari e minacce e per una nuova era di pace e prosperità”.

Il presidente sudcoreano, nel suo ruolo di gran mediatore, riferirà la prossima settimana a Trump, a cui ora passa la palla. Perché al di là della volontà più volte espressa da lui e da Kim di un secondo storico vertice dopo quello di Singapore, resta da vedere se davvero gli Usa siano disposti a fare qualche concessione subito, prima che il processo di denuclearizzazione venga effettivamente avviato, in nome di quella reciprocità chiesta da Pyongyang. Finora però Washington su tale punto è stata intransigente: al momento di allentare le sanzioni non se ne parla. Ma non è escluso che la Casa Bianca decida di dare a sua volta un segnale.

“Sono stati fatti progressi enormi, abbiamo fatto molta strada”, ha affermato Trump, aggiungendo: “Kim è calmo e io sono calmo, quindi vedremo cosa succede”. Intanto Kim ha promesso a Moon di ricambiare la visita con un altrettanto suo storico viaggio a Seul “nel prossimo futuro”, probabilmente entro la fine dell’anno.

Sarebbe la prima volta di un leader nordcoreano dalla fine della Seconda guerra mondiale nel 1945. E per riavvicinare ancora di più le due Coree, Moon e Kim hanno firmato una serie di intese che rappresentano a loro modo tante piccole svolte: concordando di ripristinare i collegamenti ferroviari tra nord e sud della penisola, di sviluppare la cooperazione sul fronte economico, di fermare le esercitazioni militari e di creare delle ‘no fly zone’ sopra il confine condiviso sul 36mo parallelo, dove si trova la zona demilitarizzata. La strada per un accordo di pace che sostituisca l’armistizio del 1953 è ancora lunga, ma le due Coree oggi appaiono senza dubbio meno distanti.

(di Ugo Caltagirone/ANSA)