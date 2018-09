(ANSA) – ROMA, 20 SET – “La Ragioneria generale dello Stato ha un approccio più legato al passato, alle manovre fatte da Monti in poi. Va cambiato l’approccio di alcune figure”. Così Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1. Alla domanda di Giorgio Zanchini: “Potrebbe voler dire cambiare qualche figura?”, Patuanelli ha risposto: “In qualche caso potrebbe essere necessario cambiare alcune figure. Non ho un riferimento specifico in questo momento all’interno della Ragioneria dello Stato. Il governo del cambiamento lo si fa anche cambiando la mentalità dell’approccio ai problemi”.