(ANSA) – ROMA, 20 SET – “Noi siamo il governo del cambiamento. Se non possiamo cambiare le cose meglio andare a casa”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro a Agorà, ribadendo che il reddito di cittadinanza sarà “assolutamente” in finanziaria. “Il nostro obbiettivo – spiega – è fare sì che nessuno abbia meno di 780 euro. Se non riusciamo cambiare le cose meglio andare a casa. Ma sono convinto che ce la faremo. Noi non siamo disposti a tirare a campare”, conclude.