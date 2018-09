(ANSA) – ROMA, 20 SET – Il Consiglio dei ministri esaminerà lunedì i decreti sicurezza e immigrazione. La scelta – spiega il Viminale – si è resa necessaria per la contemporanea assenza del premier Conte e del vicepremier e ministro Di Maio, entrambi all’estero per impegni istituzionali. “I decreti su sicurezza e immigrazione – afferma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini – sono molto importanti. Non sarebbe stato corretto portarli in Cdm senza Conte e Di Maio. Così, per cortesia istituzionale, abbiamo convenuto di convocare il consiglio dei ministri lunedì”.