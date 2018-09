(ANSA) – ROMA, 20 SET – Quattro bambini sono morti e un bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti questa mattina a Oss – circa 100 km a sudest di Amsterdam – in seguito allo scontro a un passaggio a livello tra un treno e una bici attrezzata per il trasporto di bambini (le cosiddette ‘cargo bike’, molto usate in Olanda): lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riportano i media locali.