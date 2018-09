(ANSA) – GENOVA, 20 SET – “Ho il decreto in mano”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli arrivando al Salone Nautico di Genova. Prima di arrivare al Salone Toninelli ha incontrato alcuni sfollati in via Fillak: “Ho incontrato persone di straordinaria dignità. A loro ho detto ecco qui il decreto, ci sono tante cose per Genova”.