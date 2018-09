(ANSA) – ROMA, 20 SET – Belgio e Francia in testa al ranking Fifa, insieme a 1729 punti. Da quando esiste la classifica stilata dalla federazione mondiale del calcio, è la prima volta che due nazionali condividono la prima posizione, dove la Francia era già ed è stata raggiunta dai belgi. Al terzo posto il Brasile, seguito da Croazia ed Uruguay. Inghilterra, Portogallo, Svizzera, Spagna e Danimarca – quest’ultima in discesa di una posizione – completano la top-ten. L’Italia è 20/a e guadagna una posizione, nonostante l’avvio non entusiasmante nella Nations League, con una sconfitta ed un pareggio.