(ANSA) – ROMA, 20 SET – Allarme tra i turisti in Australia dove, nel giro di 24 ore, si sono registrati due attacchi da parte di squali. Lo riporta la Bbc online spiegando che una ragazzina di 12 anni ha subito lesioni “serie” ad una gamba nelle isole Whitsunday del Queensland, nota località turistica del Paese. Un altro attacco è avvenuto ieri ed una donna è stata ricoverata in condizioni critiche per le ferite alla gamba ed al torace. Nella zona – riferiscono le autorità – sono stati rafforzati i controlli e installate barriere anti-squalo.