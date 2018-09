(ANSA) – ROMA, 20 SET – “Questo show trasmette un’atmosfera ed un’energia uniche: è uno dei migliori al mondo. Sto preparando con molto impegno i brani che interpreterò, in modo particolare per il “Nessun Dorma” dove sono sicuro mi emozionerò e spero di far emozionare con me tutto il pubblico”. Sono le parole di Evgeni Plushenko, quattro volte campione olimpico, star di Opera on Ice, in programma venerdì 21 e sabato 22 settembre in Piazza degli Scacchi. Uno spettacolo molto atteso, organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica (Vicenza), sul format originale della società Opera on Ice, che approda per la prima volta in Piazza degli Scacchi con un allestimento senza precedenti: 800 metri quadri di pista del ghiaccio, circondata da tribune per il pubblico con 4.000 posti a sedere. Con più di 200 persone al lavoro fra cast e tecnici, lo show vanta i più grandi campioni di pattinaggio che si esibiranno sulle più famose arie d’opera.