(ANSA) – BOLOGNA, 20 SET – “Scusateci il ritardo. Sono passati 104 anni dalla fondazione del Coni e non siamo mai venuti a Bologna, ma stiamo recuperando”. Quella di tenere la Giunta fuori dalla sede del Comitato Olimpico “è una formula fortissimamente voluta dal sottoscritto. Andare in quella che molto tempo fa si chiamava, sbagliando, periferia e che invece sono i territori. E noi senza territorio, non esisteremmo”. L’ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, introducendo la Giunta del Coni che per la prima volta nella sua storia si è riunita a Bologna. Prima di Malagò ha portato il suo saluto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, che ha ricordato i recenti grandi appuntamenti internazionali che la città ha ospitato (dalle partite della nazionale di basket e calcio, alla seconda fase del mondiale di pallavolo) e gli investimenti in programma sui grandi impianti (Stadio Dall’Ara e Paladozza oltre che la piscina allo Sterlino) e sugli impianti di quartiere.