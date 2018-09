(ANSA) – ROMA, 20 SET – “Ronaldo? Se estrapoliamo l’episodio, l’espulsione è eccessiva. Non c’è nel gesto di Ronaldo violenza o intenzione nel colpire l’avversario”: cosi’ ai microfoni di Radio Marte l’ex arbitro Andrea De Marco commenta l’espulsione di CR7 ieri durante la sfida con il Valencia in Champions League. “Avere la Var in Europa è fondamentale – ha aggiunto l’ex fischietto – e credo che la Uefa voglia cercare di introdurre la tecnologia. Il grande cambiamento è stato utilizzare meno la Var i serie A e i dati parlano chiaro: sono aumentate le polemiche perché ci sono errori in ogni giornata”. De Marco ha sottolineato che “la tendenza di questa stagione è utilizzare la Var così come nel Mondiale e quindi molto meno rispetto a quanto utilizzata nello scorso anno nel nostro campionato e questo sta generando troppe polemiche. L’interpretabilità dell’arbitro porterà sempre a discussioni – ha ribadito -, ma adesso ce ne sono ancora di più perchè c’è la tecnologia e non viene utilizzata”.