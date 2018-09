(ANSA) – TORINO, 20 SET – Distrazione ai flessori della coscia sinistra per Sami Khedira. Questo l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista tedesco, infortunatosi ieri sera nella partita di Champions League che la Juventus ha vinto contro il Valencia. Per conoscere le condizioni di Douglas Costa, anche lui uscito anzitempo dal Mestalla ma squalificato in campionato, bisognerà invece attendere la giornata di domani. Lo rende noto, attraverso il proprio sito internet, la Juventus. La squadra di Allegri è tornata nel primo pomeriggio a Torino per rimettersi immediatamente al lavoro in vista della partita di domenica sera a Frosinone.