(ANSA) – TORINO, 20 SET – “Non avevo intenzione di discriminare le donne o il calcio femminile con le mie parole”. Emre Can chiede scusa dopo le dichiarazioni rilasciate al termine di Valencia-Juventus, in cui ha commentato l’espulsione di Ronaldo, secondo lui inesistente, affermando “non siamo donne, giochiamo a calcio”. “Vorrei spendere qualche momento per spiegare la situazione dopo i commenti fatti nel dopo partita di ieri sera – è l’inizio della storia pubblicata sul suo profilo Instagram -. Le mie parole in risposta al video dell’espulsione di Cristiano hanno creato della confusione e ci tengo a chiarire. Vorrei dichiarare che con le mie parole non avevo alcuna intenzione di discriminare le donne o il calcio femminile in alcun modo”.”Chiunque mi conosce sa bene quanto io rispetti le donne e quanto creda in valori come l’uguaglianza e il rispetto – prosegue il calciatore -. La mia sola intenzione era quella di difendere un mio compagno di squadra nel contesto di una decisione sbagliata sul campo”