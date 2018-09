(ANSA) – ROMA, 20 SET – “Con l’abolizione dei vitalizi agli ex deputati la maggioranza ha tenuto fede agli impegni assunti con i cittadini. La volontà politica è quella di procedere anche nell’altro ramo del Parlamento per soddisfare criteri di ragionevolezza e uniformità degli interventi, oltre che realizzare un’importante azione di equità sociale. Auspico si proceda al più presto anche in Senato con l’esame della delibera per abolire i vitalizi, magari già la prossima settimana, perché è imprescindibile dare al Paese un segnale di cambiamento e coerenza”. Così interpellato dall’Ansa il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.