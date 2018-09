(ANSA) – ROMA, 20 SET – “Votiamo no per ragioni di metodo e di merito. Per il metodo, perché nella scorsa legislatura M5s e Lega hanno più volte chiesto di non procedere con il decreto milleproroghe. Voi non solo appena al governo avete cambiato posizione ma addirittura raddoppiato con un milleproroghe ad agosto, che segna una precisa scelta politica: rinviare, prendere tempo, non dare le risposte ai cittadini”. Lo dice il senatore del Pd Matteo Renzi. “Il governo ha punti di riferimento televisivi: a Palazzo Chigi c’è un ex del Grande Fratello, il ministro dell’Interno ha aperto un avviso di garanzia come fosse stato C’è posta per te. Le vostre promesse elettorali sono degne di uno Scherzi a parte, perché hanno ingannato i cittadini. E non sarà la maleducazione di qualche interruzione a negare la realtà”, conclude.