(ANSA) – MILANO, 20 SET – Il ct della Nazionale Italiana di Volley, Gianlorenzo Blengini, parla di ”umiltà, disponibilità, ambizione, maturità e impegno” per raccontare i segreti degli Azzurri, capaci di vincere le prime cinque partite del Mondiale. ”Noi stiamo facendo solo quello che avevamo in testa. Ma contano solo l’oggi e il domani, non lo ieri e l’altro ieri. Questa Italia ha maturità, ambizione e umiltà, tutti donano se stessi con impegno e disponibilità. Non c’è da resettare nulla, solo continuare con questo spirito fino alla fine”. Blengini aspetta la gara contro la Finlandia che domani apre la tappa di Milano (”ogni partita ha temi ed insidie”) e ringrazia il pubblico, con il Forum di Assago già tutto esaurito per le tre giornate di gare: ”Il tifo dà un percezione dell’affetto della gente, la pressione dell’ambiente è sempre positivo”.