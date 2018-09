CARACAS – Lo stadio Olímpico si era vestito a festa per riabbracciare i suoi beniamini. Il Caracas tornava a calpestare il manto erboso alle falde dell’Ávila dopo più di 8 mesi.

La formazione capitolina ha ospitato i brasiliani dell’Atlético Paranaense, in una gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa Sudamericana.

A guastare la festa del Caracas ci ha pensato Raphael Veiga con una doppietta che ha frantumato i sogni di gloria dei rojos del Ávila e dei suoi tifosi.

La prima rete del calciatore brasiliano é arrivata al 41esimo dopo un cross in area servito da Jonathan per Felipe Alves, quest’ultimo non ha saputo sfruttarla, ma ha trovato Veiga che ha mandato la palla nel sacco.

Lo 0-2 è arrivato al 72esimo in una giocata di contropiede dopo un fraseggio tra Pablo e Rapahel Veiga che ha lasciato senza scampo il portiere Eduardo Herrera.

Sul rinnovato rettangolo verde dell’Olímpico la nostra collettività è stata rappresentata dal difensore Rubert Quijada Fasciana che ha disputato l’intera gara con la fascia da capitano e dal centrocampista Daniel Saggiomo entrato al 59esimo al posto di Diomar Diaz.

La gara di ritorno é in programma il 3 ottobre nell’Arena da Baixada di Curitiba in Brasile. La vincente del doppio confronto Caracas – Atlético Paraense se la vedrà con una tra Bahía e Botafogo

Il tabellino

Caracas-Atlético Paranaense 0-2

Reti: 0-1, m.42: Raphael Veiga. 0-2, m.73: Raphael Veiga.

CARACAS FÚTBOL CLUB (0): Eduardo Herrera, Eduardo Fereira, Juan David Muriel, Rubert Quijada ©, Bernardo Añor, Ricardo Martins, Facundo Moreira (Robert Garcés 62’), Robert Hernández (Ronaldo Chacón 77’), Diomar Díaz (Daniel Saggiomo 59’), Néstor Canelón, Jesús Arrieta | CT: Noel Sanvicente

ATLÉTICO PARANAENSE (2): Santos, Jonathan, Paulo André, Leo Pereira, Renan Lodi, Wellington, Lucho ©, Nikao (Marcelo Cirino 62’), Marcinho (Rony 74’), Raphael Veiga (Guilherme 87’), Pablo | CT: Tiago Nunes

Note: ammoniti: Néstor Canelón 43’; Robert Garcés 63’ (Caracas FC). Lucho González 52’ (Atlético Parananese). Arbitro: Andrés Rojas (Colombia)

(di Fioravante De Simone)