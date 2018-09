ROMA – Il conduttore televisivo Riccardo Iacona è il testimonial della “Giornata nazionale dell’andare al lavoro in bici” (Bike to Work), indetta dalla Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab) per venerdì 21 settembre.

In questa giornata Fiab suggerisce a tutti gli italiani di provare ad andare al lavoro in bicicletta. L’invito è rivolto ai singoli ciclisti, ma anche a intere aziende o associazioni.

Venerdì 21 settembre tutti sono invitati a condividere sui social, e in particolare sulla pagina ufficiale Facebook settimanaeuropeafiab, la propria esperienza di pendolari in bicicletta, con l’hashtag #biketowork.

La Giornata del lavoro in bicicletta viene organizzata in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre. Eventi sono stati organizzati in varie città italiane e si possono trovare sul sito settimanaeuropeafiab.it.

A Roma, il testimonial Riccardo Iacona (conduttore di Presa Diretta su Rai3) guiderà venerdì mattina una pedalata collettiva: partenza alle 9 da piazza del Parlamento e arrivo alle 10 alla sede Rai di via Teulada, con due soste in piazza del Popolo e alla fermata Lepanto della metro A.