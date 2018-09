(ANSA) – MILANO, 20 SET – Pro Vercelli, Ternana, Siena, Novara, Catania, Virtus Entella hanno firmato un’istanza per chiedere al Governo di intervenire “mediante l’adozione di un provvedimento straordinario e nell’esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuito, al fine di azzerare tutti i contenziosi attualmente in essere e, conseguentemente, provvedere al reintegro di tutte le società escluse dal campionato di serie B”, come si legge nel documento indirizzato al sottosegretario Giancarlo Giorgetti.