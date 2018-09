MILANO. – Funzionalità è la parola d’ordine del guardaroba della prossima stagione calda secondo Fendi. Dalla maison, che ha portato oggi in passerella alla Milano Fashion Week la nuova collezione spring summer 2019, nessun commento ufficiale all’inchiesta del New York Times sulle ombre del made in Italy, realizzata in Puglia tra le lavoratrici del settore tessile contoterzista, in cui tra gli altri viene citato proprio il marchio.

Gli abiti in passerella sono pensati per le donne di oggi, che vivono una vita urbana e hanno necessità di un abbigliamento a supporto dei loro spostamenti quotidiani. Ecco allora tutta una serie di tasche applicate che definiscono i profili di giacche e trench, il cui comune denominatore è la pelle, anche nella versione con il logo in rilievo.

Su tutti trionfano giacche, parka e giubbotti leggeri con trasparenze e aperture che lasciano mostrare doppi corsetti che definiscono il punto vita. Per un tocco di sensualità. Anche la maglieria stampata ha intarsi leggeri che creano un raffinato gioco di luci e ombre. Non manca un tocco sporty con i pantaloni da ciclista, indossati con camicia e tacchi alti.

Per la sera invece motivi geometrici di cerchi floreali e animali decorano abiti in seta preziosa, pellicce e gonne ampie, abbinate a scarpe e sandali nella nuova versione scuba. Segue il tracciato della funzionalità anche il mondo degli accessori: la Pekaboo si presenta con una cover waterproof DeFender, con manici intercambiabili e pratiche tasche.

Novità invece per l’iconica borsa Baguette, che si presenta in un nuovo formato oversize, impreziosita da fantasie e lavorazioni in perline e pailettes. Anche la palette cromatica esalta questo mondo di pratico romanticismo, con cognac e salvia a farla da padrone, abbinati a bordeaux, bianco e sabbia.

Tra gli ospiti seduti in prima fila ci sono anche i neosposi Chiara Ferragni e Fedez, oltre a Nicki Minaj.

(di Beatrice Campani/ANSA)