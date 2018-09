TORINO. – Sono 630 opere d’arte italiana che rappresentano un secolo di storia e non sono mai state esposte prima perché appartengono a collezioni private. La mostra 100% Italia, a Torino ma anche nei musei di Biella e Vercelli, permette – da domani fino al 10 febbraio – un viaggio inedito in tre province attraverso una produzione artistica di solito irraggiungibile.

Un progetto ambizioso – ideato e coordinato da Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico di Torino – che ha ottenuto per la sua eccellenza la medaglia dal Presidente della Repubblica. Il catalogo della mostra, che Busto ha curato, è un volume di “4 chili e 200 grammi di cultura”, che resterà come documento di riferimento per conoscere opere mai esposte.

A Torino, storica sede del Museo, la mostra – realizzata in collaborazione con l’associazione nazionale delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, che raggruppa 160 gallerie in tutta Italia, e con l’associazione Fondazioni Casse di Risparmio – avrà quattro sedi: il Museo Ettore Fico, il Mef Outside, il Mastio della Cittadella e Palazzo Barolo. A Vercelli è stata scelta l’ex chiesa di San Marco, a Biella Palazzo Gromo Losa e il Museo del Territorio.

“Ogni anno e ogni decennio del secolo breve sono stati contraddistinti da forti personalità che hanno influenzato l’arte, l’architettura e il design. Nessuna nazione europea ha saputo offrire artisti e capolavori, scuole e movimenti, manifesti e proclami artistici con la continuità dell’Italia”, spiega Busto.

“Il Museo Ettore Fico, dove vengono esposte 200 opere, festeggia proprio domani, che è anche il giorno della nascita di Ettore Fico, i quattro anni di attività”, sottolinea il vicedirettore artistico del Museo Ettore Fico, Giuseppe Galimi. La mostra si sviluppa in più sezioni curate da Luca Beatrice, Lorenzo Canova, Claudio Cerritelli, Marco Meneguzzo, Elena Pontiggia, Luigi Sansone e Giorgio Verzotti: Futurismo, Secondo Futurismo, Metafisica e Neometafisica, Realismo magico, Novecento, Corrente, Astrazione, Informale, Pittura analitica, Pop Art, Optical, Minimalismo, Arte povera, Arte concettuale, Transavanguardia, Nuova figurazione, Internazionalità.

(di Amalia Angotti/ANSA)