I “primi cento” del Governo Conte: tra scontri, decreti e incertezze

Ma, tralasciando i tecnicismi, nei primi cento giorni cosa ha fatto il Governo Conte?

Tra i provvedimenti presentati dal Governo, oltre a 4 decreti già convertiti in legge, il Parlamento, già accusato di inoperosità da chi non ha presente che anche i parlamentari vanno in vacanza, ha anche discusso l’annuale milleproroghe, una misura a mio avviso scorretta e inutile che, raggruppando più leggi, ne posticipa l’entrata in vigore. Credo che sia più corretto dedicare del tempo alla discussione di ogni singola legge, anche per dare un segnale di “taglio al passato” ma i nostri governanti, vecchi e nuovi, non sono dello stesso avviso. Inoltre, tanto per aggiungere qualche altra informazione, questo maxi-emendamento, che nel 2018 ha messo assieme ben 11 articoli, viene approvato poco prima di Dicembre, quindi nei mesi invernali, invece il governo del cambiamento ha voluto anticipare la sua discussione all’estate. In queste ore, indiscrezioni dicono che dopo l’approvazione della Camera, sia arrivata anche quella del Senato.

Alcuni decreti, come quello per il tribunale di Bari, la cessione di unità navali obsolete alla Libia e per il riordino delle competenze dei ministeri, non hanno suscitato particolare scalpore. Quelli che preoccupano l’opinione pubblica e le opposizioni riguardano il lavoro, la sicurezza e la legittima difesa.

Il Decreto Dignità, proposto dal Movimento Cinque Stelle e vittima di critiche serrate da parte delle opposizioni, dovrebbe ridisegnare il mondo del lavoro “dal punto di vista dell’operaio”, nel senso di restituire dignità ad una classe sociale che negli anni bui della crisi economica ha visto le proprie condizioni peggiorare. Viene ridotto l’uso dell’a-causalità a lavori che non superino i 12 mesi, togliendo agli imprenditori quell’espediente che permetteva loro di assumere e licenziare a più non posso, mettendo sullo stesso piano il lavoro a tempo determinato e indeterminato (togliendo le cause economiche e sociali che giustificavano la superiorità del secondo). Le normative stringenti in chiave lavorativa, soprattutto nei confronti degli imprenditori, hanno però provocato dei mormorii non da poco. Infatti, economisti di indubbia fama hanno replicato che dal momento in cui la nostra economia necessita di investimenti, una stretta sulle imprese sarebbe altamente controproducente. Ma, come ho cercato di spiegare in un mio recente articolo sul blog riguardante il Decreto targato 5 Stelle, la scelta di schierarsi dalla parte degli operai è pura ed evidente propaganda. Comunque, la proposta di legge è stata votata ed approvata: entrerà in vigore, dopo un periodo di moratoria (una sospensione per non turbare lo svolgimento dei processi economici e sociali), dal mese di Novembre.

Gli altri due provvedimenti, di stampo leghista, sono quelli riguardanti la legittima difesa e la sicurezza. Il primo ha trovato la forte opposizione dei magistrati, preoccupati del recepimento di questa sorta di permesso di “sparare a vista”. Infatti, è molto rischioso abbozzare un mezzo pasticcio su un tema molto importante come la legittima difesa. Il progetto di legge si presenta molto discutibile e confuso e la perplessità dell’associazione dei magistrati sta proprio in questo: non c’è nessuna garanzia giuridica all’interno della bozza del decreto. Ad esempio, viene a mancare la proporzionalità dell’offesa e della difesa che è un importante nodo per comprendere quanto un omicidio si possa giustificare. Questa viene sostituita con una generica “presunzione di legittima difesa”, un inasprimento della pena (giustissimo) da 5 a 8 anni per i furti in abitazioni e un fondo per le vittime dei reati violenti. Al contrario dei magistrati però, ritengo che la legge sulla legittima difesa vada rivista nel complesso a causa di varie falle che la vigente legislazione possiede. Il repentino aumento dei furti non deve condurre né ad un Far West di stampo salviniano ma nemmeno ad una sorta di “Ladropoli”, dove i furti prolificano. Una legge troppo aggressiva, non credo sia la soluzione più giusta a causa del recepimento che potrebbe avere nei confronti di chi ha il grilletto facile. Ci vorrebbe maggiore chiarezza nella stesura del decreto e soprattutto maggiori garanzie giuridiche per la commissione di questo gesto estremo.

Il secondo provvedimento di stampo padano riguarda un tema di imminente importanza: la sicurezza. Concepito per contrastare in primis la prolificazione delle cellule terroristiche islamiche, il provvedimento abbraccia anche l’associazione di stampo mafioso e la sicurezza urbana riferita agli sgombri e le occupazioni abusive. Ovviamente, c’è una forte stretta sui migranti e la concessione dei visti umanitari, così come è stata inasprita la normativa riguardante l’affitto di mezzi pesanti (per prevenire eccidi come quello di Nizza), più assunzioni e fondi per i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato, sgomberi e multe nei confronti di chi occupa abusivamente delle strutture pubbliche e private. Ovviamente non sono mancate delle critiche poiché è un decreto che non tiene conto delle reali condizioni di chi occupa abusivamente un edificio (ad esempio la condizione sociale). Ricordo che le suddette sono soltanto delle bozze e che, come tutti i decreti, dovranno essere presentati al Parlamento che proporrà degli emendamenti tali da poter comunque influenzare la stesura definitiva del progetto di legge. Il decreto, in poche parole, servirebbe per testare sul campo tutto il suo contenuto e gli effetti che questo potrebbe produrre.

L’altro tema di cui il decreto si occupa è quello della lotta alla mafia. Oltre a combattere le infiltrazioni mafiose nei comuni con la nomina di un Commissario straordinario (qualora dalla relazione del Prefetto emergano delle situazioni anomale in ambito amministrativo all’interno di comuni e province), ci sono anche norme inerenti ai beni confiscati alle Mafie e la loro “devoluzione” all’erario.

Queste, più o meno, sono le certezze a cui il Governo nel corso di questi cento giorni ci ha reso partecipe. Restano ancora tanti nodi da sciogliere sull’effettiva funzionalità di alcuni decreti e sulla loro “vestibilità” con la coerenza morale del nostro ordinamento e soprattutto con la legislazione connessa vigente.

Ma, i problemi non finiscono qui. Tante sono le incertezze a cui il Governo Conte dovrà far fronte, a partire dalla “situazione Europa” in tutte le sue sfaccettature.