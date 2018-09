(ANSA) – ROMA, 21 SET – Per la prima volta il Cirque du Soleil terrà un suo spettacolo in Arabia Saudita in occasione delle celebrazioni per la giornata nazionale del regno, il 23 settembre. Lo riporta Arab News. “Con un cast e una troupe di oltre 300 persone, questo è uno dei più grandi spettacoli che abbiamo mai realizzato” ha dichiarato Daniel Fortin, vice presidente del Cirque du Soleil, aggiungendo che costumi e scenografia sono stati adattati alla cultura locale. I biglietti per lo spettacolo, che si terrà in uno stadio da 27mila posti, sono stati venduti tutti in 48 ore. Lo show verrà trasmesso in diretta dalla Mbc che si aspetta di raggiungere 200 milioni di telespettatori.