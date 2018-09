(ANSA) – ROMA, 21 SET – La Ducati, vincitrice degli ultimi tre gran premi della classe MotoGp, si conferma in grande forma anche sul circuito spagnolo di Aragon. Andrea Dovizioso ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prime libere, in 1’48″020, precedendo la moto del team Pramac guidata da Danilo Petrucci (+0.190 millesimi). Terzo Jack Miller, anche lui su Ducati Pramac (+0.714). Quarto Jorge Lorenzo (Ducati Team), staccato di 731 millesimi. Devono per ora inseguire gli altri team ufficiali, con la Yamaha quinta grazie a Maverick Vinales (+0.783) e la Honda sesta con Marc Marquez (+0.784). Settimo Valentino Rossi, staccato di 938 millesimi, ottavo Johann Zarco (+0.983), entrambi su Yamaha. Con un ritardo di oltre un secondo da Dovizioso, chiudono la top-ten Cal Crutchlow (Honda) e Andrea Iannone (Suzuki).