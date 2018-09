(ANSA) – ROMA, 21 SET – Tiger Woods, leader con 65 (-5) colpi insieme a Rickie Fowler, è stato il protagonista del primo giro del Tour Championship, quarta e ultima gara dei PlayOffs che assegna i 10 milioni di dollari della FedEx Cup al vincitore di una speciale classifica a punti e che conclude la stagione del PGA Tour 2017/2018. Sul percorso dell’East Lake GC (par 70), ad Atlanta (Georgia), Francesco Molinari è 17/o con il 70 del par, in recupero dopo una partenza difficoltosa. La coppia precede di un colpo Justin Rose, numero uno mondiale e secondo in FedEx, e Gary Woodland (66, -4) e di due Rory McIlroy, Tony Finau (3 FC) e Justin Thomas (5 FC), campione uscente in FedEx (67, -3). Ottavo con 68 (-2) Paul Casey, John Rahm, Jason Day e Xander Schauffele, che difende il titolo nella gara. In ritardo gli altri due che – con Rose, Finau e Thomas – possono assicurarsi il jackpot vincendo il torneo senza che nessuno possa ostacolarli: Dustin Johnson (4 FC), 12 con 69 (-1), e Bryson DeChambeau, leader FedEx, 21 con 71 (+1).