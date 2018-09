(ANSA) – ROMA, 21 SET – Al via a Chioggia il “Gran Premio d’Italia-Trofeo Gasbeton” Classe 3D UIM, organizzato dall’Associazione Motonautica Venezia di Giampaolo Montavoci e valido per il Campionato del Mondo UIM, che in Gara Corta 1 ha visto trionfare l’imbarcazione Gasbeton di Carpitella-Bacchi, seguita dalla coppia Barlesi-Barone. Terza posizione per Marco di Lo Piano-Petroni. La gara, su 14 giri per un totale di 53 miglia nautiche in condizioni di mare calmo, ha visto subito protagonista l’imbarcazione Gasbeton di Carpitella-Bacchi che ha condotto, sin dall’inizio, una gara impeccabile e senza rivali. Doppio appuntamento anche per il Campionato Italiano di Offshore, a partire da oggi, durante il quale gli equipaggi si daranno battaglia nelle categorie 5000 ed Endurance. Questo potrebbe essere il week-end decisivo per l’assegnazione del titolo poiché, al termine di queste gare, rimarrà solo un ultimo appuntamento, in programma a Como il 19 e 20 Ottobre.