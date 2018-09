(ANSA) – ROMA, 21 SET – L’Unione Sportiva Acli e l’Università degli Studi Giustino Fortunato, con il patrocinio del Comune di Benevento, organizzano, la V edizione della Benevento Bike, passeggiata in bici non agonistica nella giornata di domenica 23 settembre 2018, manifestazione a carattere ludico teso a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di mobilità alternativa e di sviluppo sostenibile. La Benevento Bike è lo strumento di promozione delle risorse storiche della città di Benevento e solo questa iniziativa, consolidata nel tempo dalla collaborazione Usacli-Università Giustino Fortunato, ne consente al meglio la fruizione. La partenza è prevista per le 10:00.